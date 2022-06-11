Şişli'de baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı

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İstanbul Şişli'de mobil operatör şirketine ait baz istasyonundan kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı. Şüphelinin baz istasyonundan kablo çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:17

Olay geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Mecidiyeköy Yolu Caddesi'nde mobil operatör şirketine ait baz istasyonunda meydana geldi. Yol kenarındaki yeşillik alandaki baz istasyonundan hırsızlık yapıldığını görenler polise haber verdi.

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