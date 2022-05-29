Şişli'de 'taciz' iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

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İstanbul Şişli'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 13:19

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.

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Şişli Osmanbey metro taciz İstanbul

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