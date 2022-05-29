Şişli'de 'taciz' iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

29 Mayıs 2022 Pazar, 13:19

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi.



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