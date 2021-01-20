Şişli'de yaşanan dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:29

Olay, saat 14.00 sıralarında Ergenekon Caddesi'nde yaşandı. İşçi olarak çalıştığı öğrenilen Türkmenistan uyruklu Babahan Allayarov(51)'un kaldırımda yürürken başına buz sarkıtı düştü. Gözünden ve yüzünden yaralanan Allayarov yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babahan Allayarov'u ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Binadaki diğer buz sarkıtları belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından temizlendi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Allayarov neredeyse gözünü kaybediyordu.

Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda birçok kişi yürürken kar ve buz kütlelerinin düştüğü, Allayarov'un kütlenin başına isabet etmesiyle yere yığıldığı görülüyor.