Sivil polise yakalanan korsan taksici 'Yaktın beni' diye ağladı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:03

Polis, kent merkezinde Sefa S.'nin 01 DMS 87 plakalı sarı renkli otomobili ile korsan taksicilik yaptığı ihbarını aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi. Sivil bir polis memuru Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde bekleyen Sefa S.'nin aracına müşteri olarak bindi ve Yüreğir Otogarı'na gitmek istediğini söyledi. 2'si sivil, 4 ekiple takip edilen Sefa S., otogara geldiğinde müşteri sandığı polisten 25 TL ücret talep etti. Kimliğini gösteren polis memuru, Sefa S.'ye 'Korsan taksicilik' suçundan işlem yapılacağını söyledi. Otomobilden indirilen Sefa S., gözyaşlarına boğuldu. Müşteri gibi aracına binen polise, ‘Beni yaktın’ diyen Sefa S.'ye toplam 8 bin 816 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün trafikten menedilen otomobil, çekici ile Trafik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.