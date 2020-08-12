Skandal görüntüler!... "TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?"

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:31

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Anafartalar Zaferi’nin 105. yılı için özel konser düzenleyen TRT Müzik’te animasyonla Türk Bayrağı'nın yanma görüntüleri TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılıç, “Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaştaki üstün başarısı anlatıldı. Anafartalar Zaferi'nin kahramanı Albay Mustafa Kemal'in yanı sıra, Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet'e de Anadolu'yu Türk vatanı yaptıkları nedeniyle atıflar yapıldı” dedi.

"AKP TRT'NİN HADSİZLİĞİNE SES ÇIKARMADI"

Program sırasında ekrana gelen bir görüntünün izleyicileri şoke ettiğini belirten Kılıç, şöyle dedi:

“Bayrağımızın kutsallığını hiç kimse tartışamaz bile. Bu görüntü karşısında şaşkınlık geçirdik ve şoke olduk. Eğer bunu bir başka ülke yapsa, bu görüntü o ülkeye nota verme sebebidir. TRT, Anafartalar Zaferi’nin 105. yılı vesilesiyle TRT Müzik’te düzenlenen konserde video mapping uygulaması esnasında Türk Bayrağı’nı yanar şekilde göstererek büyük bir saygısızlığa imza atmıştır. Başka bir ülke böyle bir video animasyonu hazırlayıp Türk Bayrağı’nı yakar şekilde gösterseydi, savaş tamtamları çalmaya başlamış, sözde yerli ve milli AKP iktidarı milliyetçi oy avına çıkmıştı çoktan. Böyle bir durumda avazı çıktığı kadar savaş senaryoları üretecek olanların TRT’nin yaptığı bu hadsizliğe sesini çıkarmaması, AKP iktidarı ve ortağının sözde yerli ve milli olduğunun kanıtıdır,”

"TRT'Yİ DIŞ GÜÇLER Mİ YÖNETİYOR?"

Türk Bayrağı Yasasını anımsatan şu soruların yanıtını istedi:

-TRT’de bu skandallar yaşanmaktadır ancak ortada ne bu skandalların sorumlusu olan tek bir kişi vardır ne de kimse sorumluluk almaktadır. TRT’ye yakışmayan bu uygulamaları yapanlar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır?

-Açılmışsa ne gibi cezalar verilmiştir?

-Çok değerli TRT yöneticilerinin bunları kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Tabi bu noktada şu soruyu da sormadan edemeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşları ve milletiyle birlikte Kurtuluş Savaşı vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanalı olan ve halkın verdiği vergilerle yayın yapan TRT’yi hangi güçler yönetiyor ki milli ve manevi değerlerimize bu saldırılar yapılabiliyor? Sözde milli olan AKP’nin borazanlığını yapan TRT’yi ‘dış güçler’ mi yönetiyor.