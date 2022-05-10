Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup bıraktı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti. Olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 10:50

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sokakta-dogurdugu-bebegini-posete-koyup-birakti-1934432

Siverek Şanlıurfa bebek

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