Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup bıraktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, vicdansız anne sokakta doğurduğu bebeğini bir poşete koyup terk etti. Olay yerine gelen ekipler, bebeği ambulansla Siverek Devlet Hastanesi yeni doğan ünitesine kaldırarak kontrol altına aldı.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sokakta-dogurdugu-bebegini-posete-koyup-birakti-1934432
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