Son dakika | Metro istasyonunda intihar girişimi
Son dakika haberi | Şişli'de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.
Osmanbey Metro İstasyonu'nda öğle saatlerinde Ö.D. isimli bir şahıs, metro gelmeden önce raylara atladı.
İntihar teşebbüsünden bulunan şahsı fark eden güvenlikçiler olaya müdahale etti.
RAYLARDAN ÇIKARTILDI
Bu sırada istasyona yanaşan metro bekletildi. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle raylardan çıkartıldı.
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