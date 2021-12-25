Son dakika | Metro istasyonunda intihar girişimi

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Son dakika haberi | Şişli'de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2021 Cumartesi, 15:26

Osmanbey Metro İstasyonu'nda öğle saatlerinde Ö.D. isimli bir şahıs, metro gelmeden önce raylara atladı. 

İntihar teşebbüsünden bulunan şahsı fark eden güvenlikçiler olaya müdahale etti.

RAYLARDAN ÇIKARTILDI

Bu sırada istasyona yanaşan metro bekletildi. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle raylardan çıkartıldı.


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