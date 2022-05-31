Son Dakika... Köprüde dev 'Gezi pankartı': Polis müdahale etti
Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekillerinin köprüye asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından kesildi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi'nin 9. yıldönümü sebebiyle boğaz köprüsüne pankart astı.
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