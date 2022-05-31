Son Dakika... Köprüde dev 'Gezi pankartı': Polis müdahale etti

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Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü dolayısıyla TİP'li milletvekillerinin köprüye asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından kesildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 10:42

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi'nin 9. yıldönümü sebebiyle boğaz köprüsüne pankart astı.

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