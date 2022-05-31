Son Dakika... Köprüde dev 'Gezi pankartı': Polis müdahale etti

Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü dolayısıyla TİP'li milletvekillerinin köprüye asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından kesildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 10:26
Son Dakika... Köprüde dev 'Gezi pankartı': Polis müdahale etti
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi'nin 9. yıldönümü sebebiyle Boğaz Köprüsü'ne pankart astı.

TİP'li milletvekillerinin astığı Gezi pankartı polis tarafından kesildi. 

Vekiller arasında polis ile arbede yaşanırken bayrağın 5 dakika boyunca asılı kaldığı bildirildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler