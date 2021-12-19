Sosyal medyada tepki çekti: Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
TL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken bir Tiktok kullanıcısının döviz bürosunda çektiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Türkiye, dolar ve TL arasındaki makasın her geçen gün açılmasının ardından turist akınına uğramaya devam ediyor.
Dolar 16,41 euro ise 18,48 seviyelerinde seyrederken sosyal medyada tepki geçen bir görüntü paylaşıldı.
Tiktok'ta Türkiye'deki döviz bürosundan ellerinde Türk Lira'sıyla ayrıldıkları görüntüleri paylaşan turist, kısa sürede tepki çekti.
Videonun altına çok sayıda yorum geldi. Kimileri “benim çok zoruma gitti vicdanı olan vicdanı kabul etmez” derken, kimileri de “Resmen dalga geçiyorlar” ifadelerini kullandı.
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