Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:52

Herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan Çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları bariz bir şekilde taciz ediyor. Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, çirkin olayı fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde asası ile alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe alıyor. Görüntülerde yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve evinin mutfak ihtiyacını karşılamak için telaşla alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz ediyor.

Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki görüyor. Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.