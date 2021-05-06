Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta bir buçuk metrelik sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı.
İtfaiye Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından Sümer Mahallesinde bir köpeğin sulama kanalına düştüğü bilgisi üzerine, Merkez İtfaiye Grubu olay yerine geldi. Yaklaşık 1,5 metre derinlikteki sudan çıkarılarak kurtarılan köpeğin, sahibinin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekibi, hayvan barınağı ile iletişime geçti. Hayvanın kulağındaki küpeden, sağlıklı olduğu teyidini alan itfaiyeciler, köpeği yaşam alanına bıraktı.
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