Florida'da kedi ve köpeklerden sonra sürüngenlere de mikroçip zorunluluğu getirildi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:00

ABD'nin Florida eyaletinde Arjantin siyah beyaz tegusu (Salvator merianae) ve yeşil iguana (Iguana iguana) gibi yerel olmayan istilacı sürüngenlerin sahiplerinin, hayvanlarına tıpkı kedi ya da köpek gibi mikroçip taktırması gerekiyor.

Bu zorunluluk, ekosistemi ve çevreyi istilacı türlerden korumak için eyalette şubat ayında kabul edilen ve 29 Nisan'da yürürlüğe giren bir yönetmelikten geliyor.

Bir köpek kadar büyüyebilen Arjantin siyah ve beyaz tegusu, özellikle eyaletin güneyinde problem yaratıyor.

1,5 metre uzunluğa ulaşabilen yeşil iguanaların ağırlığı yaklaşık 8 kilogramı bulabiliyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Komisyonu (Florida Fish and Wildlife Commission - FWC) bu hayvanların kaldırım, dalgakıran ve kanal gibi yerleri kazarak çökmelere yol açtığını bildiriyor.

FWC, bu iki hayvana sahip olan kişiler için 6 kez "Mikroçip Takma Günü" düzenleyecek. Ücretsiz olan bu etkinliklerle hayvan sahiplerinin ilgisinin çekilmesi hedefleniyor.

Mikroçip takılmayan hayvanlar, 29 Temmuz itibarıyla yasadışı kabul edilecek.

FWC'den Kristen Sommers, "Yeşil iguananıza veya tegunuza kedi ya da köpek gibi mikroçip taktırmak, onları güvende tutmanın ve Florida'daki yaban hayatını korumanın en basit ve etkili yollarından biri" dedi.

FWC Başkanı Rodney Barreto da şöyle konuştu:

"Bu hayvanlar eyaletimizde büyük sorunlar yaratıyor. Umarım diğer eyaletler de bizi takip eder."

Ancak bu hayvanlara evlerinde bakan kişiler yeni düzenlemelerden memnun değil. Marie Lewis adlı bir kişi , "Bu kesinlikle saçma… İstilacı türlerin tehlikesini anlıyorum ama bazılarımız sürüngenlerini gerçekten önemsiyor" ifadelerini kullandı.