Florida'da kedi ve köpeklerden sonra sürüngenlere de mikroçip zorunluluğu getirildi
Florida Balık ve Yaban Hayatı Komisyonu, "Mikroçip Takma Günü" düzenleyecek. Bir köpek kadar büyüyebilen Arjantin siyah ve beyaz tegusu, özellikle eyaletin güneyinde problem yaratıyor.
ABD'nin Florida eyaletinde Arjantin siyah beyaz tegusu
(Salvator merianae) ve yeşil iguana (Iguana iguana) gibi yerel olmayan istilacı
sürüngenlerin sahiplerinin, hayvanlarına tıpkı kedi ya da köpek gibi mikroçip
taktırması gerekiyor.
Bu zorunluluk, ekosistemi ve çevreyi istilacı türlerden
korumak için eyalette şubat ayında kabul edilen ve 29 Nisan'da yürürlüğe giren
bir yönetmelikten geliyor.
Bir köpek kadar büyüyebilen Arjantin siyah ve beyaz tegusu,
özellikle eyaletin güneyinde problem yaratıyor.
1,5 metre uzunluğa ulaşabilen yeşil iguanaların ağırlığı
yaklaşık 8 kilogramı bulabiliyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Komisyonu
(Florida Fish and Wildlife Commission - FWC)
bu hayvanların kaldırım, dalgakıran ve kanal gibi yerleri kazarak
çökmelere yol açtığını bildiriyor.
FWC, bu iki hayvana sahip olan kişiler için 6 kez
"Mikroçip Takma Günü" düzenleyecek. Ücretsiz olan bu etkinliklerle
hayvan sahiplerinin ilgisinin çekilmesi hedefleniyor.
Mikroçip takılmayan hayvanlar, 29 Temmuz itibarıyla yasadışı
kabul edilecek.
FWC'den Kristen Sommers, "Yeşil iguananıza veya tegunuza
kedi ya da köpek gibi mikroçip taktırmak, onları güvende tutmanın ve
Florida'daki yaban hayatını korumanın en basit ve etkili yollarından biri"
dedi.
FWC Başkanı Rodney Barreto da şöyle konuştu:
"Bu hayvanlar eyaletimizde büyük sorunlar yaratıyor. Umarım
diğer eyaletler de bizi takip eder."
Ancak bu hayvanlara evlerinde bakan kişiler yeni düzenlemelerden memnun değil. Marie Lewis adlı bir kişi , "Bu kesinlikle saçma… İstilacı türlerin tehlikesini anlıyorum ama bazılarımız sürüngenlerini gerçekten önemsiyor" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar