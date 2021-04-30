Görme engellilere eşlik edecek robot rehber köpekler geliştirildi

30 Nisan 2021 Cuma, 09:28

Bilim insanları görme engellilere eşlik etmesi için robot rehber köpekler geliştirdi.

Son dönemlerde üretilen robot köpekler, teknolojik gelişmeler sayesinde gün geçtikçe daha farklı özelliklerle donatılıyor.

ABD'deki Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği robot, sahibinin iç mekanlarda nesnelere ve duvarlara çarpmadan güvenli şekilde ilerleyebilmesini sağlıyor.

Hybrid Robotics Group'tan Zhongyu Li ve meslektaşları, henüz yayımlanma aşamasındaki makalelerinde robot köpekle insan sahibi arasında hibrit bir etkileşim kurabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Araştırmacılar bunun için robotun kontrol ettiği, uzayıp kısalabilen bir kayış geliştirdi. Robot köpek görece daha dar alanlarda sahibinin yürümesine yardımcı olurken kayışı gevşetebiliyor. Böylelikle çevresindeki nesneleri yeniden algılayıp konumunu belirledikten sonra robot köpek kayışı tekrar gergin hale getirerek sahibinin kendisini takip etmesini sağlıyor.

Bilim insanları robot rehber köpekle ilgili denemelerinde başarılı sonuçlar elde etti. Testlerde robot, içerisine yerleştirilmiş sensörler ve güzergah belirleme algoritmaları sayesinde kullanıcısını hiçbir nesneye çarpmadan belirlenen noktaya götürdü.

"Şu anda robot rehber köpeğimizin dış mekanlardaki daha karmaşık alanlarda kullanıcının yönünü bulmasını sağlamaya çalışıyoruz" diyen Li, robotun trafik lambalarının bulunduğu kesişim noktalarında sahibini güvenli şekilde yönlendirebilmesini amaçladıklarını belirtti.

Buna ek olarak araştırmacılar bilgisayar ya da akıllı telefonlardaki takvimleri robotla entegre hale getirebilecek bir özellik geliştirmek istediklerini de belirtti. Böylece robotlar görme engelli kişileri takvimlerinde belirlenen zamandaki etkinliklere GPS bilgilerini kullanarak götürebilecek.