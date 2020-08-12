Süleyman Soylu, "Cemil Bayık öldü mü?" sorusuna böyle cevap verdi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:53

Süleyman Soylu, "Cemil Bayık öldü mü?" sorusuna böyle cevap verdiAna Sayfa» Siyaset12.08.2020 17:26İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının kırmızı listede aranan terörist "Cemil Bayık öldü mü?" sorusuna net bir cevap vermezken, "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir." dedi.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu Açılış Programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündemdeki konular hakkında da konuştu.

Bir gazeteci Bakan Soylu'ya dün akşam özellikle sosyal medyada gündem olan "Cemil Bayık'ın SİHA'yla öldürüldüğü" iddiasını sorması üzerine "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni takip etsinler." ifadelerini kullandı.

Cemil Bayık, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı listede bulunuyor.