Süleyman Soylu, köprüdeki Gezi pankartını kesen polisleri 'ödüllendirecek'

Abone Ol google-news

Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü sebebiyle TİP milletvekillerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından engellenmiş, söz konusu pankart kesilmişti. Son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köprüye Gezi pankartı asan TİP milletvekillerine müdahale eden polislerin 'ödüllendirileceğini' söyledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 16:23

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümünde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pankart sallandırdı. 

Haberin devamı


erkan baş sera kadıgil TİP türkiye işçi partisi türkiye ahmet şık Boğaziçi Köprüsü gezi davası Gezi Direnişi Gezi 9 yaşında Gezi eylemleri Gezi Pankartı gezi parkı Gezi Parkı Davası taksim gezi parkı gezi parkı eylemleri taksim

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler