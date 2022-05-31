Süleyman Soylu, köprüdeki Gezi pankartını kesen polisleri 'ödüllendirecek'
Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü sebebiyle TİP milletvekillerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asmaya çalıştığı 'Gezi' pankartı polis tarafından engellenmiş, söz konusu pankart kesilmişti. Son olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köprüye Gezi pankartı asan TİP milletvekillerine müdahale eden polislerin 'ödüllendirileceğini' söyledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümünde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pankart sallandırdı.
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