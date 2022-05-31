Süleyman Soylu, köprüdeki Gezi pankartını kesen polisleri 'ödüllendirecek'

31 Mayıs 2022 Salı, 13:07

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümünde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pankart sallandırdı.

"Her yer Taksim her yer direniş" yazılı pankartın asıldığı anları Ahmet Şık, Twitter hesabından paylaştı. Öte yandan polislerin pankartın asıldığı sırada TİP milletvekillerine müdahale ettiği ve Sera Kadıgil'in cep telefonunu denize attığı görüldü.

Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM"

Telefonu polisler tarafından denize atılan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Erkan Baş'ın Twitter hesabından paylaşım yaptı. Kadıgil paylaşımına "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!" notunu düştü.

SOYLU, O POLİSLERİ 'ÖDÜLLENDİRECEK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda köprüye Gezi pankartı asan TİP milletvekillerini hedef aldı. TİP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Soylu, polisleri de "ödüllendireceklerini" söyledi.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..."