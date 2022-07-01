Sultanbeyli'de lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
İstanbul Sultanbeyli’de bulunan bir lokantada, gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi. Lokanta alev alev yanarken 3 araç zarar gördü. O anlar bir yurttaşın kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada, 30 Haziran Perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokanta içersinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı.
ARAÇLARA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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