Sultanbeyli'de zincirleme kaza TEM'i kapattı

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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İHA / DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:22

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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