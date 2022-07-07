Sultanbeyli'de zincirleme kaza TEM'i kapattı
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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