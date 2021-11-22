Suudi Arabistan'a kar yağdı

Abone Ol google-news

Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:32

Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler