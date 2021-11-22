Suudi Arabistan'a kar yağdı
Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı.
Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.
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