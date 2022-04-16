Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!

16 Nisan 2022 Cumartesi, 13:46

Twitter’a hisse alarak ortak olan Elon Musk, Twitter’ı tamamen satın almak istediğini bir teklifle duyurmuştu.

Ancak Twitter’ın hissedarları bu fikre hiç sıcak bakmıyor. Hissedarlardan Suudi Prens Alwaleed bin Talal, Elon Musk’a attığı tweet ile açıkça rest çekti.

Elon Musk ise Suudi Prens’e "ifade özgürlüğüne" dikkat çektiği bir tweetle cevap verdi.

O tweet sosyal medyayı birbirine kattı.