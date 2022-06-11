Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü: 4 yaralı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:40

Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nde yol üzerinde sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan 5 lise öğrencisini iddiaya göre sözle taciz etti. Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü.

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