Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü: 4 yaralı

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Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, lafla taciz ettikleri liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:40

Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nde yol üzerinde sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan 5 lise öğrencisini iddiaya göre sözle taciz etti. Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü.

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