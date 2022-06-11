Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü: 4 yaralı
Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, lafla taciz ettikleri liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nde yol üzerinde sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan 5 lise öğrencisini iddiaya göre sözle taciz etti. Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda minibüsün çarptığı öğrencilerden E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y. düşerek, hafif yaralandı. Öğrenciler, hastaneye kaldırılırken, Temel Y. ve arkadaşları minibüsle kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kaçan Temel Y. ve 3 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.
"SARIMSAK SATAN KİŞİLER, KIZLARA LAF ATTI"
Olayın görgü tanığı Eren Şahin, olayın okul çıkışında cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla o çocuklar arasında yolun bu tarafında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Kızlardan 4'ü, minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Daha sonra sürücü minibüsle kaçtı. Minibüste bulunan diğer kişiler ise yaya olarak kaçtı. Kızlara biz müdahale ettik" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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