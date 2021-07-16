Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
İstanbul Kilyos’ta bir otobüste bir kadının fotoğrafını çekerek taciz eden S. S. isimli erkek, kadınlar tarafından ifşa edildi.
İETT otobüsünde bir kadının zoomlayarak fotoğraflarını çeken S.S.’yı kadınlar ifşa etti. Otobüsteki diğer yurttaşlar tarafından kaçmaması için tutulan Sola, karakola götürüldü. Fotoğrafı çekilen kadın, karakola gidildiğinde polislerin fotoğrafın yanlışlıkla çekilmiş olabileceğini söylediklerini aktardı.
Kadının açıklaması şu şekilde:
Se.S. ismindeki şahıs fotoğrafımı çekti, üstelik zoomlayarak çekmiş. Tam arkasında oturan adamla aralarında bir bağırma çağırma olduğunu gördüm. Adam, S.S.’nın elinden telefonu almaya çalışıyordu ve sürekli bana bakıyordu.
Beni çağırdığında fotoğrafımı çektiğini anladım. S.S.’nın telefonunu zorla açtırdık ve fotoğrafları gördüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Direkt şoförün yanına gittim ve otobüsü durdurmasını, polis çağıracağımı söyledim. Şoför az ileride karakol olduğunu, oraya çekeceğini söyledi.
Durduk ve şahsın kaçmaması için polisleri otobüse çağırdık. Bizi karakola götürdüler. İçeri aldılar, yan odada S.S. vardı. Ben içeride ağlarken onun sandviç ve su istediğini duydum. O kadar rahat ve umursamazdı ki… Başına bir şey gelmeyeceğini o da çok iyi biliyordu en az benim kadar.
Polisler fotoğrafın yanlışlıkla çekilmiş olabileceğini ve sicilinin temiz olduğunu söyleseler de şahsın mimiklerinden bile suçlu olduğu anlaşılıyordu. Her seferinde farklı bir mazeret sundu. Ben şikâyetçi oldum ama hiçbir işe yaramayacağını çok iyi bildiğim için buradan paylaşıyorum.
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