Taksi şoförleri taksi sorunuyla ilgili konuştu: Biz hizmet vermek için buradayız

23 Mart 2022 Çarşamba, 13:30

İstanbul'da uzun süredir devam eden taksi sorunundan dolayı yurttaşlar şikayetçi. Kısa mesafe, değişim saati gibi nedenlerden dolayı taksilere binemediklerini belirten yurttaşlar, soruna tepki gösterdi. Taksi şoförleri ise müşteri seçen bazı şoförler nedeniyle tüm taksicilerin kötü bir muameleye maruz bırakıldıklarını belirtti.

Cumhuriyet TV ekibi olarak, yurttaşlara ve taksi şoförlerine İstanbul'daki taksi sorunu ile ilgili ne düşündüklerini sorduk ve birbirinden farklı yanıtlar aldık.

'AMELİYATTAN ÇOCUĞUM ÇIKTI, YETİŞEMİYORUM'

Dört saattir taksi beklediğini ve taksi bulamadığını bekleyen bir yurttaş, taksicilerin mafyalaştığını iddia etti ve ''Biz uğraşamıyoruz, hakkımızı arayamıyoruz bir türlü. Hala yollardayız, ameliyattan çocuğum çıktı, yetişemiyorum. Dört saattir bekliyorum, 'Başka yere gidiyorum oraya kadar gideceksen gel' diyorlar. Bunlar mafyalaşmış, emniyet uğraşır bunlarla'' ifadelerini kullandı.

Kısa mesafe diye taksi şoförlerinin kendisini araca almadığını anlatan bir yurttaş ise bir keresinde yağışlı havada kıyafeti ıslak olduğu için araca alınmadığını söyledi.

'DİĞER ARKADAŞLARIMIZ DA KÖTÜ OLUYORLAR'

Değişim saatinde aracı götürmek zorunda olduklarını belirten bir taksi şoförü ise sözlerine şu şekilde devam etti:

''Şu anda zaten mazota kendi cebimizden para veriyoruz. İnsanlarımız nedense tam değişim saatinde denk geliyor. Biz hizmet vermek için buradayız. Bu ticari taksi bu iş için dizayn edilmiş bir şey. Onların yüzünden alnının teriyle çalışan diğer taksici arkadaşlarımız da kötü oluyorlar.''

Kamera: İsmail Bayraktar