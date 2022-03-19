Taksicilerin kar fırsatçılığı pes dedirtti
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yoğun kar yağışı altında taksi taksi dolaşanlar, taksimetre açmayıp yüksek fiyat isteyen bazı sürücüler nedeniyle kar altında beklemek zorunda kaldı.
Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve yüksek fiyat isteyen bazı taksiciler, taksi ücretlerine yapılan zamlardan sonra da yine bildiğini okumaya devam ediyor.
Bugün Taksim Meydanı'nda çekilen görüntülerde, kar yağışı ve soğuk havada taksi taksi dolaşan vatandaşlar taksimetre açmayıp yüksek ücret isteyen sürücüler nedeniyle taksilere binemedi.
Bazı taksicilerin turistlerle de dakikalarca pazarlık yaptığı fakat anlaşamayınca taksiye almadığı görüldü.
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