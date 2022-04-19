Takside kilolarca esrar yakalandı
Gaziantep'te durdurulan bir taksinin bagajında kilolarca esrar ele geçirildi. Taksi şoförü gözaltına alınarak 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan taksinin bagajında 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine taksiyi durdurarak arama yaptı. Bagajda 2 poşet içinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.
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