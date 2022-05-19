Taksim’de 19 Mayıs coşkusu: Partililer Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katılım gösterdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.
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