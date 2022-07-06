Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 yaralı

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Bursa'da virajı alamayan talaş yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kazanın kamyonetin aşırı yüklü olması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:21

Merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarı'nda, İzmir istikametinden gelen Baran Çelik (22) idaresindeki 50 EF 018 plakalı talaş yüklü kamyonet, iddiaya göre aşırı yük nedeniyle girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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Bursa Kamyonet kamyon trafik kazası

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