Talaş yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi: 2 yaralı
Bursa'da virajı alamayan talaş yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kazanın kamyonetin aşırı yüklü olması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.
Merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Bulvarı'nda, İzmir istikametinden gelen Baran Çelik (22) idaresindeki 50 EF 018 plakalı talaş yüklü kamyonet, iddiaya göre aşırı yük nedeniyle girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kazada Çelik ile arkadaşı Caner Yulcı yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
"YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİ"
Kazanın ardından yaralılara yardım eden gördü tanığı Oktay Araş, "Arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştık. Araç virajı alamadı herhalde. Biraz süratliydi, birden devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaralılara ilk müdahaleyi biz yaptık. Yaralıların durumu iyiydi. Kamyonetin yükü fazla görünüyor" dedi.
Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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