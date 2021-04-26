Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki

26 Nisan 2021 Pazartesi, 20:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadelerine ilişkin ilk kez açıklama yapan Erdoğan, "Biden, 24 Nisanda yayımladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiç bir tarihi ve hukuki temeli bu hikayeler milletimizin her ferdi gibi bizi de üzmüştür" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Biden’ın açıklamalarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçtiğimiz hafta kabinemizde küçük bir değişiklik yapmıştık. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Görevlerini devreden Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza ülkemize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Haklarında sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Bu arkadaşlarımızı hep şükranla hatırlayarak, gerektiğinde bilgilerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz.

Bugün Kabine toplantımızın öncesinde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı misafir ettik. Görüşmemizde Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+1 BM toplantısını ele aldık. Tatar, egemen eşitliğe dayalı 2 vizyonu gündeme getirecek. Biz de Türkiye olarak bu vizyona destek vereceğiz. Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

"SOYKIRIM DİYORSANIZ AYNAYA BAKIP DEĞERLENDİRMENİZ LAZIM"

ABD Başkanı Biden, 24 Nisanda yayımladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiç bir tarihi ve hukuki temeli bu hikayeler milletimizin her ferdi gibi bizi de üzmüştür. ABD ve Avrupa eğer bizimle tarih konusunda yarışa girecek olursa onlar insan içine çıkamayacak duruma gelecektir. Bunu biz değil, Avrupalı tarihçiler diyor.

Türkiye olarak kendi acılarımızı istismar etme gayretine girmedik. Biz acılarımızı yüreğimize gömüp ileriye bakma politikamızı birileri yanlış anlıyor. Tarihte yaşanan acıların yarıştırılmasını doğru bulmuyorum. Ama yarıştırılırsa bu yarıştan mutmain çıkacak tek milletiz.

Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkarılması tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil. Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.

24 Nisan'da insani trajedi adına hiç bir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 Osmanlı Devleti'nin aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp 235 yöneticisini tutukladığı gündür.

Ermeni çeteleri Türk ordusuyla veya şehirlerini koruyan milisleriyle çatışmamış, savunmasız insanları katletmiştir. Sayıları milyonla ifade edilen Türk ve Kürt nüfusları, Ermeni çeteler tarafından katledilmiştir.

Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusun toplamı 1 milyon 300 bin olarak kayıtlarda, şu anda ben belgeyle konuşuyorum, Biden gibi konuşmuyorum.

Osmanlı, Ermeni nüfusu başka yere göndermemiş, topraklarında yer değiştirtmiştir. 1 hafta süre verilmiş, mazereti olanlar muaf tutulmuştur

Osmanlı'nın Ermeni nüfusu yer değiştirme işlemi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini ancak bulmaktadır.

Ülkemizde pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarlar vardır ama hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız.

Ben belgelerle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Kendisi neye dayanarak konuşuyor bilmiyorum. Bizim elimizde tarihi belgeler var, biz buna göre konuşuyoruz. Biden’ın elindeki belge nedir? Varsa bunu açabiliyorlar mı?

Türk milletine soykırım yaftasını yapıştıramazsınız. Soykırım diyorsanız aynaya bakıp değerlendirmeniz lazım. İşte Karabağ bütün gerçeklerle ortada. Kızılderili meselesini hiç söylemiyorum.

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ BU SEVİYESİNİN DE ÇOK GERİSİNE DÜŞMÜŞTÜR"

ASALA'nın 1970'li yıllarda diplomatlarımıza karşı gerçekleştirdiği saldırıları da unutmadık, unutmayacağız Biden.

Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir.

ABD'nin attığı bu yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz.

Bizim Ermeni toplumuyla hiç bir sorunumuz, sıkıntımız yoktur. Her ne şekilde kurulmuş olursa olsun Ermenistan devletiyle de iyi komşuluk esasına dayalı bir ilişki tesis etmek istiyoruz. Bunun için son 16 yıldır fedakarlığı hep bizim yaptığımız adımlar attık, maalesef bu adımlarımıza samimi bir karşılık bulamadık.

Son gelişmelerin üzerine tuz biber olan 24 Nisan açıklamasıyla artık Türk-Amerikan ilişkileri bu seviyesinin de çok gerisine düşmüştür.

Türkiye olarak tüm samimiyetimizle ABD ile de, AB ile de eşit ve adil şartlarda birlikte çalışmak, beraber yol yürümek istiyoruz. ABD Başkanı Biden ile haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede tüm bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum.

Büyük vaatlerle kandırılan Ermenilerin, hem Ruslar hem de Avrupa ve Amerika tarafından aldatılmış olma öfkesini bu yalanla örtmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Onlar tersini söylüyor diye güneş doğmayacak değildir. Onlar aksini iddia ediyor diye hakikat ışığı parlamaktan vazgeçecek de değildir.

Nasıl oluyor da Ermeni lobisine Türkiye'yi değişiyorsun?