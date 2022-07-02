Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı. Kendilerini dışarı atan işçiler canlarını zor kurtarırken, yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, F.E.nin kullandığı 47 AAY 784 plakalı dolmuş tipi servis aracı, Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi bölgesinde motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, tarım işçileri panikle araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
- Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
- Feci kaza: Viraj ölüm getirdi
- Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
- İstanbul'da metrobüste yangın!
- Minibüste tepki çeken anlar: Aşağı indirdi
- İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa, özgür olamazdık
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Peker yeniden mi başlıyor?
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- İşte kurdaki düşüşün perde arkası...