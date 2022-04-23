TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 102. yılı dolayısıyla, TBMM’deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM’nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törende; Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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