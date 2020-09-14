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Tecavüzcü Musa Orhan'ı ve ırkçı saldırıları öven video sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısı sonrası intihar eden İpek Er’i, Sakarya ve Kocaeli’deki ırkçı saldırıları kast edip, suçu öven bir video çeken kişi, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 23:31

Batman'da Musa Orhan tarafından tecavüze uğradıktan sonra intihar ederek yaşamına son veren İpek Er, Sakarya'da mevsimlik işçilere yapılan saldırı ve Afyon'da ırkçı başka bir saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de yaralandığı olayları öven kullanıcı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Kişinin müzik eşliğinde dans ederek sarfettiği, "Çavuşumuz koydu, Sakarya koydu, Afyon koydu" şeklindeki ırkçı ve cinsiyetçi söylemlere birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

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