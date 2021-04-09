Tehdit edilen kadından benzer haykırış: Ölmek istemiyorum
Türkiye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını tartışırken Dilan Koç isimli kadın, cinsel saldırı ve ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Koç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Ben diğer kadınlar gibi ölmek istiyorum” dedi.
Dilan Koç, Sidar Alanç isimli erkek ve akrabaları tarafından ölüm ve cinsel saldırı ile tehdit edildiğini açıkladı. Dilan Koç, dün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Benim babam öldü. Bana sahip çıkacak kimse yok. Siz bana baba olun, siz bana aile olun, siz benim sesimi duyurun. Ben diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra benim sesimi duyurmanıza gerek yok, bana şimdi yardımcı olun" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bana sahip çıkın, benim sesimi duyurun. Ben diğer kadınlar gibi öldürülmek istemiyorum" diyen Dilan Koç isimli kadına sahip çıktı, destek mesajı yayınladı.
CHP’li Karaca Dilan Koç'un videosunu paylaşarak "Dilan Koç yalnız değildir" açıklamasını yaptı.
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklama yapan Büyükçekmece Kaymakamlığı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici ve çağrı üzerine koruma kararı uygulandığını belirtti.
Ayrıca konuya dair soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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