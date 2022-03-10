Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı

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Eskişehir’de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Fem Erinç, internet üzerinden ulaştığı ‘yetkili teknik servis’ ibaresi bulunan bir işletmeye bin 50 TL tamir ücretiyle birlikte gönderdiği telefonundan 40 gündür haber alamıyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 11:22

Eskişehir’de üniversite öğrenimi gören Fem Erinç, arızalanan telefonunu tamir ettirmek için internet üzerinden yetkili teknik servis aramaya başladı.Bir süre araştırdıktan sonra İstanbul’da bulunan ve ‘yetkili teknik servis’ ibaresi bulunan bir firmaya ulaştı. Telefon üzerinden iletişime geçtikten sonra cep telefonunu kargoyla kendisine verilen adrese gönderen Erinç, firmanın internet sitesinde ‘telefonunuz 3 iş günü içerisinde teslim edilir’ yazdığını belirtti.

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