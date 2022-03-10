Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı

10 Mart 2022 Perşembe, 11:22

Eskişehir’de üniversite öğrenimi gören Fem Erinç, arızalanan telefonunu tamir ettirmek için internet üzerinden yetkili teknik servis aramaya başladı.Bir süre araştırdıktan sonra İstanbul’da bulunan ve ‘yetkili teknik servis’ ibaresi bulunan bir firmaya ulaştı. Telefon üzerinden iletişime geçtikten sonra cep telefonunu kargoyla kendisine verilen adrese gönderen Erinç, firmanın internet sitesinde ‘telefonunuz 3 iş günü içerisinde teslim edilir’ yazdığını belirtti.