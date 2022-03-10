Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
Eskişehir’de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Fem Erinç, internet üzerinden ulaştığı ‘yetkili teknik servis’ ibaresi bulunan bir işletmeye bin 50 TL tamir ücretiyle birlikte gönderdiği telefonundan 40 gündür haber alamıyor.
Eskişehir’de üniversite öğrenimi gören Fem Erinç, arızalanan telefonunu tamir ettirmek için internet üzerinden yetkili teknik servis aramaya başladı.Bir süre araştırdıktan sonra İstanbul’da bulunan ve ‘yetkili teknik servis’ ibaresi bulunan bir firmaya ulaştı. Telefon üzerinden iletişime geçtikten sonra cep telefonunu kargoyla kendisine verilen adrese gönderen Erinç, firmanın internet sitesinde ‘telefonunuz 3 iş günü içerisinde teslim edilir’ yazdığını belirtti.
Video Haberler
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
- Bursa'da hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
En Çok Okunan Haberler
- Andy Murray'den Ukraynalı çocuklara destek
- CHP'li Bakan'dan Bakan Soylu'ya 'askeri öğrenci' sorusu
- Japonya'dan Ukrayna'ya yardım
- Çernobil'de korkutan gelişme
- Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı!
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor