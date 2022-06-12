Televizyonda bu da oldu: 'Gelinim Mutfakta'da videoyu izledi, yere yığıldı

12 Haziran 2022 Pazar, 17:49

Televizyonların gündüz kuşağındaki programlarda yaşanan garipliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Kanal D televizyonunda ekranlara gelen "Gelinim Mutfakta" isimli programda geçen günlerde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu programın yarışmacılarından Damla'ya izletti. Damla, nişanlısıyla ilgili olan bu videoyu izledikten sonra yere yığıldı. 'Sinir krizi' geçirdiği ifade edilen yarışmacı, "oyunculuk" kokan tuhaf görüntüler yaşanmasına sebep oldu.

O anlar, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.