Televizyonda bu da oldu: 'Gelinim Mutfakta'da videoyu izledi, yere yığıldı
Türk televizyonlarında yaşanan garipliklere her gün bir yenisi ekleniyor. 'Gelinim Mutfakta' isimli programda yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Televizyonların gündüz kuşağındaki programlarda yaşanan garipliklere her gün bir yenisi ekleniyor. Kanal D televizyonunda ekranlara gelen "Gelinim Mutfakta" isimli programda geçen günlerde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.
Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu programın yarışmacılarından Damla'ya izletti. Damla, nişanlısıyla ilgili olan bu videoyu izledikten sonra yere yığıldı. 'Sinir krizi' geçirdiği ifade edilen yarışmacı, "oyunculuk" kokan tuhaf görüntüler yaşanmasına sebep oldu.
O anlar, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
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