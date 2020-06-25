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Terkoğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Gazetecilik yaparken yazdığı bir haber nedeniyle tutuklanan ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu cezaevinden özgürlüğüne kavuştu. Gazetecilik yapmaya devam edeceklerini söyleyen Terkoğlu, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 09:29

ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tahliye anını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan “Barış Terkoğlu. Özgürlüğe hoşgeldin” diye paylaştı.

Terkoğlu, davanın kendilerini susturmak, kalemlerini kırmak için açıldığını söyledi.

Barış Terkoğlu, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz, gazetecilik yapmaya, araştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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