Tevfik Özlü herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı! Çin'den gelen koronavirüs aşısı güvenli mi?

24 Kasım 2020 Salı, 10:11

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de 1700'ü aşkın kişiye uygulanan Çin aşısının güvenilirliği hakkında bilgiler verdi. Çin aşısının iki doz olarak yapıldığını söyleyen Özlü, "Aşı 10 milyon doz alınacağı için toplamda 5 milyon kişi aşılanacak.” dedi.

"ÖNCELİK RİSK GRUPLARI OLACAKTIR"

Bilim Kurulu üyesi Özlü, "Bu beş milyon kim olacak? Bu 5 milyonun kim olacağı konusunda algoritmalar oluşturulacaktır ama öncelik risk grupları olacaktır." diye ifade etti.

"ÇİN AŞISI DEYİNCE TEDİRGİN OLUYORLAR"

Grip aşısının temini konusunda biraz sıkıntı yaşadık diyen Özlü, "Ancak Covid-19 için daha olumlu konuşabileceğiz. Alman aşısı konusunda insanlar biraz daha rahat ancak Çin aşısı deyince biraz daha tedirgin oluyorlar. Her iki aşıyı bilimsel olarak karşılaştıran bir çalışma yok ve biz bu iki aşının bilimsel dosyasını tam olarak okumadık." diye konuştu.

"YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Özlü, "Çin’in aşısı bugüne kadar 1700’ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve herhangi bir yan etki görülmedi. Amaç toplumun tamamının aşılanması ancak aşının zorunlu olmayacağı kanaatindeyim." dedi.



Kaynak: Ntv