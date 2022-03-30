TikTok'ta başlayan 'öğretmenini tokatla' yarışması çocukları nasıl etkiliyor? Uzman psikolog ve Eğitim-SEN'den konuyla ilgili açıklama

30 Mart 2022 Çarşamba, 17:27

Geçen günlerde Ankara’da özel bir okulda, ders esnasında bir öğrencinin öğretmen Eyup Sağlık’a yönelik hareketleri tepki çekmiş, kamuoyunda gündem olmuştu. Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tepki çeken olayın medyaya yansımasının ardından Eyup Sağlık'ın yaptığı açıklama ise takdir toplamıştı.

Sonrasında ise liseli bir gencin, sosyal medya platformu TikTok’ta "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla paylaştığı video sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde, bir öğrencinin sınıftan içeri giren kişinin kafasına poşet geçirdiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Videoda kafasına poşet geçirilen kişinin öğretmen olduğu iddia edilse de, şahsın kim olduğu henüz netlik kazanmadı.

Eğitim-SEN İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mesut Mike ve Uzman Psikolog Büşra Hayırlı, sosyal medyanın da etkisiyle artan bu vakaların ana nedenlerini Cumhuriyet TV'de açıkladı.



'SOSYAL MEDYADA HAYAT BULMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Sosyal medyanın çocukların akademik, aile ve iş hayatına olumsuz yönde etki edebileceğini ve davranış problemlerine sebep olabileceğini belirten Hayırlı, çocukların gördükleri videoları taklit etmeye eğilimli olabileceklerini söyledi. Bu tarz videoların çocukların öz güvenlerini de zedelediğini aktaran Hayırlı, ''Çocuklar sağlıklı düşünmemeye başlıyorlar ve bir hayal dünyasında oluyorlar. Sosyal medyada hayat bulmaya çalışıyorlar. Ergenlik depresyonu dediğimiz durum gerçekleşiyor. Şiddet, cinsellik içerikli videolar dolayısıyla çocuklar arasında karşılaştırma yaratılıyor. Bir yarış haline de girilebiliyor'' ifadelerini kullandı.

'BU PROBLEMİ YARATAN, SİSTEMİMİZDİR'

Bir sorun varsa bu sorunun temeline bakmanın önemli olduğunu aktaran Mike, çocukların okul öncesinden itibaren şekillendirildiklerini belirtti. Bu gibi durumlarda direkt çocuğu suçlamamanın gerektiğini söyleyen Mike, konuşmasına şu şekilde son verdi:

''Çocuğun kendisine yıkmak en ucuz yoldur. Çocuklarla ilgili problemlere ahlaki anlayışla bakıp, ahlaksız yetiştirildiğini belirterek işin içerisinden sıyrılmaya çalışıyoruz. Bir çocuğun öğretmenine bu tarz davranışlarda bulunması bir problem. Ama bu problemi yaratan bizim sistemimizdir. Biraz da kendimize dönmemiz gerekiyor. Ailelerin yaklaşımına bakmamız gerekiyor.''