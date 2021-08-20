Timsah, çocukların gözü önünde hayvan terbiyecisinin elini ısırdı
ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Scales & Tails Utah sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında hayvan terbiyecisinin elini ısırdı.
ABD'nin Utah eyaletinde yer alan Salt Lake City bulunan Scales & Tails adlı sürüngen çiftliğinde bir timsah, doğum günü partisi sırasında belirlenen alanından atladıktan sonra su tankına geri dönmesini isteyen terbiyecisinin elini küçük çocukların gözü önünde ısırdı. Çocuklara eşlik eden bir adam, hemen müdahale ederek timsahı kontrol etmek için suya atladı. Birkaç saniye sonra adam, terbiyecinin elini serbest bırakmayı başardı. Hayvan terbiyecisinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Video Haberler
- Perinçek'in sözleri Habertürk canlı yayınını karıştırdı
- Timsah bir anda böyle kaptı
- Taliban dehşeti kamerada!
- Bir anda bastırdı... Taksim'de yağmur
- 92 yıllık sağlam dişler görenleri özendiriyor
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü