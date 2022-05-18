'Tırnakçılık' yöntemi ile hırsızlık: 'Kendi verdiği parayı benden geri istedi'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:41

Olay, geçen pazar günü saat 19.30 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Kemer alma bahanesi ile müşteri kılığında mağazaya giren iki kadın mağazanın kalabalık olmasını fırsat bilerek oyaladıkları Fatmanur Kaygusuz isimli çalışanın kafasını karıştırarak tırnakçılık yöntemi ile 230 TL çaldılar.

Gece saatlerinde mağazayı kapatmadan önce hesap yapan işyeri sahibi ve çalışanlar kasadan 230 TL açık çıkınca kameraları izleyip tırnakçılık yöntemi ile iki kadının hırsızlık yaptığını anladılar.

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