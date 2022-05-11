Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı
Tokat’ta 4 çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay Tokat merkeze bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu.
Okul çıkışı boş alanda 4 kafadar buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin Büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.
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