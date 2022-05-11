Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:59

Olay Tokat merkeze bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu.

Okul çıkışı boş alanda 4 kafadar buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin Büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.