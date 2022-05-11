Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:06

Olay Tokat merkeze bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa cami bahçesinde çocuklar bir cisim buldu.

Okul çıkışı boş alanda 4 kafadar buldukları cismin üzerinde ateş yaktı. Cismin Büyük bir gürültü ile patlaması sonucu 4 çocuk yaralandı. Çocuklar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşları 7 ile 10 arasında değişen 4 çocuk tedavi altına alındı. Yüzünde, başında ve ayaklarında patlama sonucu yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisimde tedaviye alındı.

SES BOMBASI DEĞERLENDİRMESİ

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocukların 1’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.



