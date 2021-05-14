Torpil 5 dakikada ortaya çıktı

14 Mayıs 2021 Cuma, 16:25

Sakarya Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürlüğünü yapan Prof.Dr. Ahmet Özmen uzaktan eğitim verdiği sırada derse 5 dakika ara verdi.

Ancak mikrofon açık kaldığı için, ekranda görüntüsü olmasa bile Prof. Özmen'in sesi dersi dinleyenlere ulaştı.

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MİKROFONU AÇIK UNUTTU

Derse ara verildiği sırada Özmen ve arkadaşı arasında şu diyalog yaşandı:

"Stajlara siz bakıyorsunuz diye bana mail atmış. Burada stajını yapabilirsin ama etrafa yayma dedim. Herkesi almıyorum dedim. Burası güvenli bir yer. Bu çocuk uzaktan öğretim öğrencisiymiş.

- Ben çok bilmiyorum, dayısını biliyorum. Dayısı bizde profesör.

Ben çok herkesi almıyorum. Benim de yeğenim gelecek, çalışsınlar burada.

-Sen gerekeni yap abi.

Bizim işimiz bu, öğretmeniz biz."

Özmen, daha sonra derse kaldığı yerden devam ederek "Ben mikrofonu kapatmamışım, ama siz de duymuş oldunuz. Mesele değil, arkadaşlarla görüşüyoruz böyle bazen" dedi.