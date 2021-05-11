CHP'li Başarır AKP’li Termal Belediyesi’ndeki torpil iddialarını sordu
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Yalova’nın AKP’li Termal Belediyesi’ndeki torpil iddialarını sordu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Başarır, mülakatta iyi puan alan adayların elendiğini belirterek, “Termal Belediyesi’nde de KPSS’den yüksek puan alanlar değil, ortalama 60-65 puan alanlar memur olarak işe başlamış görünüyor. Ortadan bu tür şaibeleri kaldırmak için, yapılan bu tür mülakatların şeffaf bir biçimde kameralar önünde yapılması gerekir” dedi.
Başarır, belediyenin yaptığı sınava 147 kişinin girdiğini ancak 130’unun “haksız bir şekilde elendiğini” belirterek, “Geriye kalan 17 kişinin mülakata çağırıldığı, yapılan mülakatlar sonucunda sınavdan yüksek puan alanların yerine daha düşük puana sahip 7 kişinin, Termal Belediye Başkanı’nın torpili ile memur olarak işe başlatıldığı iddia edilmektedir” dedi.
Başarır, Bakan Kurum’un şu sorulara yanıt vermesini istedi:
“1- Sınavdan düşük puan alan ancak mülakatla puanı yükselen 7 kişinin, Termal Belediye Başkanı’nın torpili ile Termal Belediyesi’ne memur olarak alındığı iddiaları doğru mudur?
2- Termal Belediyesi’ne memur alımı için mülakat komisyonunda kimler hangi sıfatla görev almıştır?
3- Termal Belediyesi’ne söz konusu memur alımı için kaç kişi başvuruda bulunmuştur? Eksik evrak gerekçesiyle kaç kişinin başvurusu iptal edilmiştir?
4- Termal Belediyesi’ne memur alımı için yapılan sınav sonucunda, 130 kişinin haksız bir şekilde elendiği iddiaları araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur?
5- Termal Belediyesi’ne memur olarak alınan 7 kişinin, daha önceden belediyede taşeron/sözleşmeli olarak çalıştığı doğru mudur?”
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