CHP'li Başarır AKP’li Termal Belediyesi’ndeki torpil iddialarını sordu

11 Mayıs 2021 Salı, 15:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Başarır, mülakatta iyi puan alan adayların elendiğini belirterek, “Termal Belediyesi’nde de KPSS’den yüksek puan alanlar değil, ortalama 60-65 puan alanlar memur olarak işe başlamış görünüyor. Ortadan bu tür şaibeleri kaldırmak için, yapılan bu tür mülakatların şeffaf bir biçimde kameralar önünde yapılması gerekir” dedi.

Başarır, belediyenin yaptığı sınava 147 kişinin girdiğini ancak 130’unun “haksız bir şekilde elendiğini” belirterek, “Geriye kalan 17 kişinin mülakata çağırıldığı, yapılan mülakatlar sonucunda sınavdan yüksek puan alanların yerine daha düşük puana sahip 7 kişinin, Termal Belediye Başkanı’nın torpili ile memur olarak işe başlatıldığı iddia edilmektedir” dedi.

Başarır, Bakan Kurum’un şu sorulara yanıt vermesini istedi: