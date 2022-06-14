Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir toz boya fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan Zorlu Elektrostatik Toz Boya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler yemek molasındayken fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
ALEVLER FABRİKAYI SARDI
Kısa sürede büyüyen yangında alevler fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, hemen bitişiğindeki diğer fabrikaya da zarar verdi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
"İÇERİDE DE ÇOK ŞÜKÜR KİMSE YOKMUŞ"
Yangını görüp hemen 112’ye haber verdiğini söyleyen Mahmud Cerrah, “Ben yan fabrikada çalışıyorum. Biz içeride çalışırken dumanı gördük. Hemen 112’yi aradım. İtfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Söndürmeye başladılar. Allah’a şükür çok büyük bir ateş olmadan söndürdüler. İçeride de çok şükür kimse yokmuş. Niye çıktığını bilmiyoruz. Ekiplerin yangını söndürmesi 40 dakika, 1 saati buldu. Çok şükür hemen yetiştiler” dedi.
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