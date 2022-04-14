Trabzon'da heyelan yol kapattı

14 Nisan 2022 Perşembe, 15:09

İlçede etkili olan yağmur sonrası Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çalışma başlatırken, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Çalışmalar sırasında yaşanan heyelan anı da görüntülendi. Görüntülerde; iş makinesinin çalışması sırasında yamaçtan önce su aktığı, ardından sürüklenen taş ve toprağın yolu doldurduğu görülüyor. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yoluna ulaşıma izin verilmiyor.

