Trabzon'da heyelan yol kapattı
Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı.
İlçede etkili olan yağmur sonrası Köseli Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve taş yığınları nedeniyle Arsin-Santa yolu, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çalışma başlatırken, bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Çalışmalar sırasında yaşanan heyelan anı da görüntülendi. Görüntülerde; iş makinesinin çalışması sırasında yamaçtan önce su aktığı, ardından sürüklenen taş ve toprağın yolu doldurduğu görülüyor. Heyelan riskinin sürdüğü mahallede, Santa yoluna ulaşıma izin verilmiyor.
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