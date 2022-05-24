'Troller' ortaya atmıştı... Bahçeli 'Kandil' yalanına sarıldı
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingi sonrası sosyal medyada 'Aktroller' tarafından dolaşıma sokulan ve videolarla yalan olduğu ortaya çıkarılan iddiayı bir kez daha dillendirdi. Bahçeli, mitingde atılan 'Her yer Taksim' sloganının, 'Her yer Kandil' olarak söylendiğini öne sürdü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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