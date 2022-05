'Troller' ortaya atmıştı... Bahçeli 'Kandil' yalanına sarıldı

24 Mayıs 2022 Salı, 10:37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, Cumhuryet Halk Partisi'nin (CHP), 21 Mayıs'ta Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingini hedef alan Bahçeli, sosyal medyada 'Ak-troller' tarafından dolaşıma sokulan ve yalan olduğu ortaya çıkarılan iddiayı savundu.

AK-TROLLERİN 'KANDİL' YALANINI SAVUNDU

Mitingde atılan 'Her yer Taksim' sloganının, 'Her yer Kandil' olarak söylendiğini öne süren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun, 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yaptığı miting esnasında platforma üşüşen bir avuç hainin, ‘her yer Kandil, her yer direniş’ sloganına ne bir tepki ne de bir itiraz duyulmuştur. Milletin Sesi ismiyle düzenlediğin mitinge Kandil’i taşımak isteyen hainlere niye bir şey diyemedin, demedin..." ifadelerini kullandı.

'NATO' ÇIKIŞI: 'TÜRKİYE'NİN AYRILIĞI GÜNDEME GELMELİ'

Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın gündemde olan NATO üyeliğini de eleştiren MHP lideri, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasının gündeme alınmasını ifade etti.

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Alsınlar İsveç ve Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar. Kendi kararımızı tayin edecek kadar cesuruz. Türkiye'nin NATO'dan ayrılığı bile gündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız."

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde...

"Türkiye ne zaman atağa geçse, ne zaman bölgesel ve küresel meselelerde öne çıkıp sivrilse gecikmeksizin diplomatik, ekonomik operasyonlar birbirini izlemektedir."

"Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir. Ekonomik geleceğimiz maalesef yaylım ateşine tutulmuştur. Hükümet tedbir üstüne tedbir almaktadır. Konu, ekonomik beka konusudur. MHP, hükümetimizin alacağı her kararın destekçisidir. Bir elin nesi varsa Cumhur İttifakı'nın iradesi vardır, şer odaklarının alayını birden karşılamaya kudretimiz yetecektir. Türkiye sevdamızdan ödün vermeyeceğiz."

BAHÇELİ'YE GÖRE ZAMLARIN SORUMLUSU 'MİHRAKLAR'

"Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır."

"Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine, hazmedebilir ve makul seviyelerde istikrar kazanacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına dinamit koyan, şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek zorundayız."

"Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan, alım gücünü zayıflatan planın geri planında mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. FETÖ, bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır. FETÖ'cüler, sıcak para çeteleri, usulsüz sermaye grupları bunların yerli uzantıları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler, emperyalizme gönüllü casusluk yapan kokuşmuşlar Türkiye'nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasına, milletimizin hayat pahalılığı içine gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir."

"KİRALARDAKİ DENETİMSİZ YÜKSELİŞE SESSİZ KALAMAYIZ"

"Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Kiralarda ahlaki olmayan artışların sebebi nedir? Haksız kazanç peşine düşen fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz."

"Vatandaşlarımızı mağdur haline getiren, zincir marketlerde peynirden yumurtaya, etten süte kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kimler varsa suçludur, sahnelenen kirli oyunun parçasıdır."

YİNE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"Türk milleti sahte demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız. Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur. Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Biz tarihten dersimizi aldık. Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla, bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen firavunları Allah'ın izniyle mahcup edeceğiz. 2023 aynı zamanda istikbal hedeflerimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir."

AKŞENER'E ABDÜLHAMİD TEPKİSİ

"Son günlerde Sultan 2. Abdülhamid Han ile ilgili, aklı ve ahlakıyla imparatorluğu ayakta tutan hünkarımızı istibdat ile bir ananlar milli tarihimize yabancıların gözü ile bakan sefillerdir. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Abdülhamid'i kimler sevmiyorsa, tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çekiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar Batı'nın içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan hiçbir padişah, asla ve kat'a kendi çıkarını devletinin ve milletinin çıkarı üzerine görmemiştir. 1900'lü yılların başında sahnelenen kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir."

"Madem tarihi bilmezler gerçeğe neden kara çalarlar. Gafiller tarihimizden ne istiyorlar?"

"Abdülhamid'i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir. Ermeni çetecileri, siyonistler, sömürgeciler, casuslar, Türk ve İslâm düşmanları Abdülhamid'i sevmez. Erdoğan bugünün Abdülhamid'i gibi görülüyorsa bizce bir sorun yoktur, hatta bununla gurur duyarız."

"ATATÜRK ANKARA İSE ABDÜLHAMİD HAN İSTANBUL'DUR"

"Biz ecdadımıza dil uzattırmayız, tarihimize laf ettirmeyiz, devşirmelere akıllarını başlarına devşirmelerini tavsiye ederiz. Sudan sebeplerle karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz. Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid Han da bizimdir. Atatürk Ankara ise Abdülhamid Han İstanbul'dur. İkisini birbirinden ayırmak ne mümkün. Dedelerimize hakaret edenler zillettedir. Atatürk'ü seven Abdülhamid'i de sever. Birisini diğerinden üstün tutan bataktadır. Geçmişte yaşamış her kim varsa duygularımızla değil, bugünün ölçüleriyle değil kendi zamanlarının şartlarıyla değerlendirmeliyiz. Muhterem büyüklerimizi, büyük ceddimizi anıyorum, Rabbim her birisinden razı olsun diyorum."

"İKİNCİ KANDİL DAĞI İSVEÇ'TİR"

"NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç'in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye'nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.

Türkiye'nin İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.

İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK'lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye'ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz?"

"TÜRKİYE'NİN NATO'DAN AYRILIĞI GÜNDEME GELMELİDİR"

"Alsınlar İsveç ve Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar. Kendi kararımızı tayin edecek kadar cesuruz. Türkiye'nin NATO'dan ayrılığı bile gündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin. Gelişmeler başka bir seçenek bırakmazsa yeni bir güvenlik teşkilatının kurulması mümkündür, belki de en doğrusu budur."

"Mesela 'Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü' ismiyle kurulacak güvenlik teşkilatı aynı zamanda NATO'nun dünya genelinde dengelenmesini de sağlayacaktır."

"MİÇOTAKİS DEDELERİ GİBİ SİNSİDİR"

"Batı'nın piyonluğuna dönüşmesi çok acı. Türkiye'yi siyasi emellerine alet edecek kadar iki yüzlüdür. Dedeleri gibi sinsidir. Namerttir."

'MİLLETİN SESİ' MİTİNGİNİ HEDEF ALDI

Devlet Bahçeli, Milletin Sesi mitinginde atılan "Her yer Taksim" sloganının, "Her yer Kandil" olarak söylediğini öne sürdü.

"Kılıçdaroğlu'nun, 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yaptığı miting esnasında platforma üşüşen bir avuç hainin, ‘her yer Kandil, her yer direniş’ sloganına ne bir tepki ne de bir itiraz duyulmuştur. ABD Büyükelçiliği’nin meşkûr miting öncesi kendi vatandaşlarını muhtemel olay çıkabilmesi hakkında uyarması ise işin özünde CHP ile paslaşmaktır. Milletin Sesi ismiyle düzenlediğin mitinge Kandil’i taşımak isteyen hainlere niye bir şey diyemedin, demedin..."

"Maltepe mitingi HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir."

"Sayın Kılıçdaroğlu, boşuna çırpınma; yüreğinde kin ve nefreti barındıran şahsına cumhurun başkanlığı reva görülemez. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir."